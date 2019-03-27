Погода на сегодня: в Украине похолодает, пройдут дожди и снег (карта)
На юге температура днем до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.
Ждать недолго: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°.
На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура до +7°.
В северных областях мокрый снег, температура до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.
Согласно народному прогнозу, если 27 марта если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -4°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+7°... -1°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+6°... -4°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+7°... -3°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:51 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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