Погода на сегодня: в Украине похолодает, пройдут дожди и снег (карта)

На юге температура днем до +10°.

В Украине сегодня пройдет снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°.

На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура до +7°.

В северных областях мокрый снег, температура до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 27 марта если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

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