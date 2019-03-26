В Африке из-за смертоносного циклона пострадало почти 2 миллиона человек

Почти 700 человек погибли.

Последствия наводнения в Мозамбике / REUTERS

В Мозамбике из-за смертоносного циклона "Идай" пострадали уже 1,85 миллиона людей.

Об єтом сообщает Reuters со ссылкой на данные гуманитарного агентства ООН.

Только за последние сутки количество пострадавших выросло больше, чем на миллион.

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Циклон пришел в Африку 14 марта и прошелся по Мозамбику, Зимбабве и Малави, нанеся огромные разрушения. Его жертвами стали почти 700 человек.

Мозамбик, население которого составляет около 30 миллионов человек, пострадал сильнее всего: десятки тысяч домов были разрушены, сотни тысяч людей застряли на 3 тысячах кв. м.

Отступающие паводковые воды позволили расширить доступ и лучше понять, сколько людей пострадали. Тысячи застрявших более чем на неделю из-за наводнения, в настоящее время перемещаются в более безопасные убежища.

Все больше внимания в рамках оказания чрезвычайной помощи уделяется предотвращению или сдерживанию, как многие считают, неизбежных вспышек малярии и холеры, сообщает издание.

Хотя случаи холеры пока не подтверждены, медицинские работники на местах сообщают о резком увеличении случаев диареи - симптома заболевания.