В Киеве завтра похолодает и пройдет мокрый снег
Днем температура до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +5°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:48, а зайдет в 18:19.
Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+11°... +4°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+10°... 0°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+7°... -2°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+10°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:42 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:14 км
Фаза луны:
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