В Киеве завтра похолодает и пройдет мокрый снег

17:00, 26 марта 2019
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Днем температура до +5°.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +5°.

Ждать недолго: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:48, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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