Завтра почти всю Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Во многих регионах завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.
Ждать недолго: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +7°.
В северных областях мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +8°.
Согласно народному прогнозу, если 27 марта если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
Прогноз погоды в Украине на среду, 27 марта
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+11°... +4°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+10°... 0°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+7°... -2°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+10°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
+ 4 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-1 °
Влажность:42 %
Давление:761 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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