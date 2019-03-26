Завтра почти всю Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

Во многих регионах завтра похолодает.

Завтра погода в Украине испортится / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.

На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +7°.

В северных областях мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +8°.

Согласно народному прогнозу, если 27 марта если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

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