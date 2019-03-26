Житомир засыпало снегом (видео)

15:33, 26 марта 2019
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Снег шел в течение двух часов.

В Житомире в марте выпал снег / скриншот
В Житомире в марте выпал снег / скриншот

Утром 26 марта в Житомире выпал снег.

Осадки были сильными, прохожие были вынуждены открывать зонтики. Снегопад закончился через два часа, снежинки быстро растаяли на дорогах и тротуарах, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, завтра в Украине ожидаются сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание.

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Теги: #снег#Житомир
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