Житомир засыпало снегом (видео)
Снег шел в течение двух часов.
Утром 26 марта в Житомире выпал снег.
Осадки были сильными, прохожие были вынуждены открывать зонтики. Снегопад закончился через два часа, снежинки быстро растаяли на дорогах и тротуарах, говорится в сюжете ТСН.
Мартовский снег выпал в Житомире
Напомним, завтра в Украине ожидаются сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание.
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