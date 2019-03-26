Ждать недолго: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Завтра в Украине ожидается мокрый снег.
С четверга, 28 марта, в Украине начнется потепление.
В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, завтра в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание ночью до +3...-3, а днем до +3...+6 градусов. В Киеве в среду пройдет мокрый снег с дождем, температура до +4...+5 градусов.
А с 28 марта погода в Украине улучшится: ожидается потепление и солнце.
"Конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом и теплая погода наконец покрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки", - пишет Диденко.
Напомним, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... +3°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+9°... -1°
- Кировоград+11°... -2°
- Луганск+12°... +4°
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- Ровно+7°... -2°
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