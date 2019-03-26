Ждать недолго: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Завтра в Украине ожидается мокрый снег.

Потепление в Украине ожидается с четверга / фото УНИАН

С четверга, 28 марта, в Украине начнется потепление.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание ночью до +3...-3, а днем до +3...+6 градусов. В Киеве в среду пройдет мокрый снег с дождем, температура до +4...+5 градусов.

А с 28 марта погода в Украине улучшится: ожидается потепление и солнце.

"Конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом и теплая погода наконец покрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки", - пишет Диденко.

Напомним, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +13°.