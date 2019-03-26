У берегов Бразилии сформировался первый с 2010 года тропический циклон

11:46, 26 марта 2019
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Циклон не представляет угрозы материку.

У берегов Бразилии сформировался тропический циклон / twitter.com/weatherchannel
У берегов Бразилии сформировался тропический циклон / twitter.com/weatherchannel

У берегов Бразилии сформировался тропический циклон "Иба" - первый с 2010 года. 

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24 марта он находился в районе штатов Баия и Эспириту-Санту, сообщает The Weather Channel со ссылкой на Гидрографический центр ВМС Бразилии.

Ожидается, что "Иба" будет двигаться на юго-запад, а затем повернет на юг и восток. По прогнозам, циклон не станет ураганом и не представляет угрозы материку.

Напомним, число жертв тропического циклона "Идай" в Мозамбике увеличилось до 446 человек.

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Теги: #Бразилия#циклон
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