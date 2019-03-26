У берегов Бразилии сформировался первый с 2010 года тропический циклон
Циклон не представляет угрозы материку.
У берегов Бразилии сформировался тропический циклон "Иба" - первый с 2010 года.
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24 марта он находился в районе штатов Баия и Эспириту-Санту, сообщает The Weather Channel со ссылкой на Гидрографический центр ВМС Бразилии.
Ожидается, что "Иба" будет двигаться на юго-запад, а затем повернет на юг и восток. По прогнозам, циклон не станет ураганом и не представляет угрозы материку.
Напомним, число жертв тропического циклона "Идай" в Мозамбике увеличилось до 446 человек.
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