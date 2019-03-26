В результате наводнения в Иране погибли 19 человек
Около 100 человек получили травмы.
19 человек погибли, около 100 получили травмы различной степени тяжести в результате наводнений в провинции Фарс на юге Ирана.
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Наводнения затронули 25 из 31 провинций страны, сообщает Euronews со ссылкой на главу службы по кризисным ситуациям.
На прошлой неделе сильные ливни прошли на севере Ирана. Из-за этого реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни. Селевые потоки размыли дороги и фермерские угодья.
Власти Ирана предупредили о возможности наводнений в столице Тегеране, а также в провинции Хузестан в течение ближайших двух дней.
По меньшей мере 17 человек погибли от наводнения в иранском городе Шираз
Напомним, число жертв тропического циклона "Идай" в Мозамбике увеличилось до 446 человек.
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