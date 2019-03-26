Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность ожидается в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Во вторник, 26 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"26 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +13°.
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