В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°
Вечером в столице температура до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 18:18.
Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+9°... -1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+11°... 0°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+10°... -1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+8°... -3°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:44 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:11 км
Фаза луны:
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