В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°

08:30, 26 марта 2019
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Вечером в столице температура до +4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 18:18.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.

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Теги: #Киев#погода
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