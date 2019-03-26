Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +13° (карта)

08:00, 26 марта 2019
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Прохладнее всего будет на западе и севере Украины.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +13°. 

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +12°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +13°. 

На западе Украины пасмурно. Температура до +9°.

В северных областях пройдут дожди, температура до +9°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН
Прогноз на 26 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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