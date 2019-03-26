Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +13° (карта)
Прохладнее всего будет на западе и севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +13°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +12°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +13°.
На западе Украины пасмурно. Температура до +9°.
В северных областях пройдут дожди, температура до +9°. В центре без осадков, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+9°... -1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+11°... 0°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+10°... -1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+8°... -3°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:44 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:11 км
Фаза луны:
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