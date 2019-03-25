До +16°: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Дневная температура в основном будет колебаться в пределах +7...+14°.

Осадков не прогнозируется / фото УНИАН

На этой неделе в Украине не ожидается резких перемен погоды. Днем будет тепло, ночью температура может опускаться до минусовых значений, осадки маловероятны.

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Об этом рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня, пишут "Факты".

"С понедельника по пятницу резких перемен погоды не ожидается. В Украине установится зона высокого давления, из-за чего осадки маловероятны. Дневная температура будет колебаться в пределах +7...+14° (до +16° — в особо солнечные дни), по ночам возможен небольшой "минус", — отметила она.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, в среду местами пройдет мокрый снег.