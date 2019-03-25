В разгар весны Карпаты заметает снегом (фото)
Температура в Карпатах упала до -1°С.
После непродолжительного потепления вновь пришла непогода: в некоторых регионах шел дождь, а в Карпатах вообще выпал снег.
В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +9°
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 6 м/сек. Температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.
Как сообщала Погода УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.
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