В разгар весны Карпаты заметает снегом (фото)

16:51, 25 марта 2019
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Температура в Карпатах упала до -1°С.

Видимость ограничена до 20 м / фото facebook.com/chornogora.rescue112
Видимость ограничена до 20 м / фото facebook.com/chornogora.rescue112

После непродолжительного потепления вновь пришла непогода: в некоторых регионах шел дождь, а в Карпатах вообще выпал снег.

В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +9°

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 6 м/сек. Температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.

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Теги: #снег#погода
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