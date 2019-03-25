В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +9°

17:00, 25 марта 2019
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Завтра в Киеве похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +9°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 18:18.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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