Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Ночью ожидаются заморозки.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +12°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до 0°, днем до +13°.
На западе Украины пасмурно. Температура ночью до -2°, днем до +9°.
В северных областях пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +9°. В центре ез осадков, температура ночью до -1°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+11°... +3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+11°... +1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+10°... +3°