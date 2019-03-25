Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 25 марта 2019
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Ночью ожидаются заморозки.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +12°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до 0°, днем до +13°. 

На западе Украины пасмурно. Температура ночью до -2°, днем до +9°.

В северных областях пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +9°. В центре ез осадков, температура ночью до -1°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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