Число жертв циклона "Идай" в Мозамбике превысило 440 человек
Всего от удара стихии пострадали более 530 тыс. человек.
Число жертв в результате тропического циклона "Идай" в Мозамбике увеличилось до 446 человек.
Число жертв тропического циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 139 человек
Всего от удара стихии пострадали более 530 тыс. человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министра земель, окружающей среды и сельского развития Селсу Коррейа.
Во временных центрах правительства размещены около 100 тыс. местных жителей. Циклон "Идай" 14 марта обрушился на Бейру и повлек за собой сильный ветер, ливни и наводнения в Мозамбике.
Число жертв вследствие циклона в Мозамбике растет, тысячи людей нуждаются в помощи
Напомним, на северо-западе Австралии бушует мощный тропический циклон "Вероника".
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