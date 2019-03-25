На северо-западе Австралии бушует тропический циклон "Вероника" (видео)

14:04, 25 марта 2019
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Порывы ветра достигают 195 км/ч.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На северо-западе Австралии бушует мощный тропический циклон "Вероника".

Число жертв тропического циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 139 человек

Он находится в 95 км к западу от города Порт-Хедленд. Скорость ветра достигает 140 км/ч, порывы - 195 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Бюро метеорологии Австралии.

Во многих населенных пунктах действует предупреждение о ветре порывами до 165 км/ч, высоких волнах и приливе, а из-за проливных дождей возможны наводнения.

Напомним, жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.

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Теги: #погода#циклон#Австралия
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