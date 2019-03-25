На северо-западе Австралии бушует тропический циклон "Вероника" (видео)
Порывы ветра достигают 195 км/ч.
На северо-западе Австралии бушует мощный тропический циклон "Вероника".
Число жертв тропического циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 139 человек
Он находится в 95 км к западу от города Порт-Хедленд. Скорость ветра достигает 140 км/ч, порывы - 195 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Бюро метеорологии Австралии.
Во многих населенных пунктах действует предупреждение о ветре порывами до 165 км/ч, высоких волнах и приливе, а из-за проливных дождей возможны наводнения.
It’s hard to see through the wind and the rain but monstrous waves continue to thunder in. From my location I can see the western end of Cemetery Beach has been inundated by storm surge along with much of the road along Sutherland Street @abcperth@abcnews@ABCemergencypic.twitter.com/Wg3dgbCMM3— James Carmody (@jamescarmody95) 24 марта 2019 г.
Напомним, жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.
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