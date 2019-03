На северо-западе Австралии бушует тропический циклон "Вероника" (видео)

Порывы ветра достигают 195 км/ч.

Он находится в 95 км к западу от города Порт-Хедленд. Скорость ветра достигает 140 км/ч, порывы - 195 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Бюро метеорологии Австралии.

Во многих населенных пунктах действует предупреждение о ветре порывами до 165 км/ч, высоких волнах и приливе, а из-за проливных дождей возможны наводнения.

It’s hard to see through the wind and the rain but monstrous waves continue to thunder in. From my location I can see the western end of Cemetery Beach has been inundated by storm surge along with much of the road along Sutherland Street @abcperth@abcnews@ABCemergencypic.twitter.com/Wg3dgbCMM3