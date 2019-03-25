Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)
Потеплеет в Украине только на выходных.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, в среду местами пройдет мокрый снег.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах до +8°...+11°.
Погода на вторник: в Украине местами пройдут дожди. На юге днем до +13°.
В среду, 13 марта, пройдут дожди и мокрый снег . Самая теплая погода будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +5°...+8°.
В четверг в Украине преимущественно без осадков. Ночью по стране температура -4°…+1°, днем на юге до +9°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе до +13°, в остальных регионах до +11°.
30 и 31 марта в Украине будет тепло и без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до 0°, на остальной территории +2°…+5°. Днем температура по стране +7°...+15°. В воскресенье ночью температура до +2°, днем в Украине от +8° до +13°.
Народный прогноз погоды в Украине
Если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)
26 марта. Если галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
28 марта принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.
29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.
30 марта - если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.
31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+11°... +3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+13°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+8°... +3°