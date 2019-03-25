Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями и мокрым снегом (карта)

Потеплеет в Украине только на выходных.

В Украину идет похолодание / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, в среду местами пройдет мокрый снег.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах до +8°...+11°.

Прогноз на 25 марта / УНИАН

Погода на вторник: в Украине местами пройдут дожди. На юге днем до +13°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН

В среду, 13 марта, пройдут дожди и мокрый снег . Самая теплая погода будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +5°...+8°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

В четверг в Украине преимущественно без осадков. Ночью по стране температура -4°…+1°, днем на юге до +9°.

Прогноз на 28 марта / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе до +13°, в остальных регионах до +11°.

Прогноз на 29 марта / УНИАН

30 и 31 марта в Украине будет тепло и без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до 0°, на остальной территории +2°…+5°. Днем температура по стране +7°...+15°. В воскресенье ночью температура до +2°, днем в Украине от +8° до +13°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

Прогноз на 31 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

Если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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26 марта. Если галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

28 марта принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

30 марта - если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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