В Киев идет похолодание с мокрым снегом (карта)

10:44, 25 марта 2019
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27 марта в столице ожидаются заморозки.

В Киев идет похолодание / Фото УНИАН
В Киев идет похолодание / Фото УНИАН

Со вторника, 26 марта, в Киеве ожидается похолодание, также пройдет мокрый снег.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, ночью 26 марта в столице пройдет мокрый снег, температура снизится до +1...+3 градусов. В среду, 27 марта, в Киеве ожидаются заморозки до -2 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода в городе будет держаться до 29 марта.

В Киеве завтра похолодает / Укргидрометцентр
В Киеве завтра похолодает / Укргидрометцентр

Напомним, 25 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Теги: #снег#Киев#погода#похолодание
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