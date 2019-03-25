В Киев идет похолодание с мокрым снегом (карта)

27 марта в столице ожидаются заморозки.

В Киев идет похолодание / Фото УНИАН

Со вторника, 26 марта, в Киеве ожидается похолодание, также пройдет мокрый снег.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, ночью 26 марта в столице пройдет мокрый снег, температура снизится до +1...+3 градусов. В среду, 27 марта, в Киеве ожидаются заморозки до -2 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода в городе будет держаться до 29 марта.

В Киеве завтра похолодает / Укргидрометцентр

Напомним, 25 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.