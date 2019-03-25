В Киев идет похолодание с мокрым снегом (карта)
27 марта в столице ожидаются заморозки.
Со вторника, 26 марта, в Киеве ожидается похолодание, также пройдет мокрый снег.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Так, ночью 26 марта в столице пройдет мокрый снег, температура снизится до +1...+3 градусов. В среду, 27 марта, в Киеве ожидаются заморозки до -2 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода в городе будет держаться до 29 марта.
Напомним, 25 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.
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