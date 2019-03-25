В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

09:42, 25 марта 2019
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Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В понедельник, 25 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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