В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В понедельник, 25 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.