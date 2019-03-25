В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

Вечером в столице до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

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