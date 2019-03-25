В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)

07:52, 25 марта 2019
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Дожди возможны на западе Украины.

В Украине сегодня почти без осадков / УНИАН
В Украине сегодня почти без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +13°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +11°.

В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре местами пройдут дожди, температура до +11°.

Прогноз на 25 марта / УНИАН
Прогноз на 25 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 25 марта  настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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Теги: #погода#дождь
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