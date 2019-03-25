В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)
Дожди возможны на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 марта, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +13°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +11°.
В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре местами пройдут дожди, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+11°... +3°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+12°... +3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+12°... 0°
- Кировоград+12°... +2°
- Луганск+10°... +2°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+10°... +4°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+11°... +5°
- Херсон+15°... +5°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+10°... +2°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:70 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:55 %
Восход:07:05
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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