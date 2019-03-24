Разрушительный циклон "Идай" в Африке: количество погибших растет (фоторепортаж)

Международный комитет Красного Креста сообщает о первых случаях холеры. Кроме того, в затронутых наводнением районах растет число заболевших малярией.

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Количество погибших от циклона "Идай" в Мозамбике составляет минимум 644 человек, более 110 тыс. жителей потеряли кров и были размещены во временных приютах.

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Об этом заявил сегодня министр Мозамбика по вопросам окружающей среды Селсо Коррейя, передает DW.

Между тем Международный комитет Красного Креста сообщает о первых случаях холеры. Кроме того, в затронутых наводнением районах растет число заболевших малярией. В связи с этим министр распорядился создать в регионе специальный медицинский центр, чтобы предотвратить распространение болезней.

Гуманитарная организация Save the children сообщает также о большом количестве детей, "которые блуждают по развалинам в поисках родителей".

По данным ООН, в граничащей с Мозамбиком стране Зимбабве количество погибших составляет от 154 до 259 человек. В Малави от циклона погибли 56 человек.. Спасатели продолжают поиски пострадавших.

Во многих районах Мозамбика есть перебои с продуктами и питьевой водой. Кроме того, не хватает временных убежищ для пострадавших.

Спустя девять дней после природной катастрофы ситуация продолжает оставаться критической, констатирует Коррейя. Однако, по его словам, можно говорить и о первых признаках ее улучшения, поскольку спасателям стало легче находить доступ в затронутые бедствием районы страны.

Как сообщал УНИАН, циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на 15 марта. Порывы ветра достигали 160 километров в час. Из-за проливных дождей в стране начались сильные наводнения.

По оценке ООН, циклон стал самой страшной природной катастрофой в южном полушарии. Общее количество пострадавших от него оценивается в 1,8 млн человек.