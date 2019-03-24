Впервые за полвека: из-за аномальной погоды в Одесской области зацвели абрикосы (видео)

03:20, 24 марта 2019
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На цветки сразу прилетели пчелы, но ботаники предупреждают: то, что абрикосы рано зацвели, совсем не означает, что плоды появятся быстрее.

В приморских районах Одесской области началось цветение абрикос. Обычно первые цветы на этих плодовых деревьях появляются здесь на три недели позже, говорится в сюжете ТСН.

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На цветки сразу прилетели пчелы, но ботаники предупреждают: то, что абрикосы рано зацвели, совсем не означает, что плоды появятся быстрее.

Это зависит от того, будет ли сохраняться аномальное тепло в последующие дни. "Сейчас главное, чтобы не было заморозков. Первые абрикосы можно есть в июне, которые вызреют в Бессарабии", - говорит ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Елена Попова. 

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Теги: #Одесская область
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