Впервые за полвека: из-за аномальной погоды в Одесской области зацвели абрикосы (видео)
На цветки сразу прилетели пчелы, но ботаники предупреждают: то, что абрикосы рано зацвели, совсем не означает, что плоды появятся быстрее.
Аномально рано зацвели абрикосы на юге Одесской области
В приморских районах Одесской области началось цветение абрикос. Обычно первые цветы на этих плодовых деревьях появляются здесь на три недели позже, говорится в сюжете ТСН.
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На цветки сразу прилетели пчелы, но ботаники предупреждают: то, что абрикосы рано зацвели, совсем не означает, что плоды появятся быстрее.
Это зависит от того, будет ли сохраняться аномальное тепло в последующие дни. "Сейчас главное, чтобы не было заморозков. Первые абрикосы можно есть в июне, которые вызреют в Бессарабии", - говорит ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Елена Попова.
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