Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 400 человек

14:27, 23 марта 2019
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Из-за наводнения уже 600 тыс. человек лишились жилья.

Мозамбик, циклоном «Идай» \ REUTERS
Мозамбик, циклоном «Идай» \ REUTERS

Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном «Идай» в Мозамбике, увеличилось до 417 человек.

Из-за циклона "Идай" в Мозамбике без крова остались 400 тысяч человек

Соответствующие данные привел министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития Селсо Коррейя, сообщает Reuters. По словам министра, ситуация в стране остается критической.

Из-за наводнения уже 600 тыс. человек лишились жилья. Гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа (WFT) накануне, 22 марта, провозгласила в Мозамбике чрезвычайную ситуацию самого высокого - третьего - уровня.

Циклон «Идай» пришел в Мозамбик и соседние Малави и Зимбабве на прошлой неделе. В южной части африканского континента не прекращаются проливные дожди. В Зимбабве жертвами непогоды, по последним данным, стали 259 человек.

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Теги: #погибшие#циклон#Мозамбик
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