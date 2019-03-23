Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 400 человек (видео)
Из-за наводнения уже 600 тыс. человек лишились жилья.
Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном «Идай» в Мозамбике, увеличилось до 417 человек.
Из-за циклона "Идай" в Мозамбике без крова остались 400 тысяч человек
Соответствующие данные привел министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития Селсо Коррейя, сообщает Reuters. По словам министра, ситуация в стране остается критической.
Из-за наводнения уже 600 тыс. человек лишились жилья. Гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа (WFT) накануне, 22 марта, провозгласила в Мозамбике чрезвычайную ситуацию самого высокого - третьего - уровня.
Циклон «Идай» пришел в Мозамбик и соседние Малави и Зимбабве на прошлой неделе. В южной части африканского континента не прекращаются проливные дожди. В Зимбабве жертвами непогоды, по последним данным, стали 259 человек.
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