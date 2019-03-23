Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными почти 100 населенных пунктов

08:58, 23 марта 2019
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Обесточены населенные пункты в шести областях: Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Донецкой и Запорожской.

В Украине обесточены 94 населенных пункта / фото УНИАН
В Украине обесточены 94 населенных пункта / фото УНИАН

Из-за сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 94 населенных пункта в шести областях.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Полтавской – 16, Днепропетровской – 20, в Черниговской – 13, Донецкой – 12, Запорожской – 3 населенных пункта.

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Также из-за сильного ветра в некоторых городах повреждены дома и повалены деревья.

"22 марта в г. Чернигов вследствие сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м и кровля офисного здания на площади 300 кв. м. В с. Анисов Черниговского р-на повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м. В результате данных событий пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что в течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 60 поваленных деревьев. Для ликвидации последствий непогоды привлекались 158 человек и 37 единиц техники.

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Теги: #непогода#обесточивание
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