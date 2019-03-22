Над Сумами пронесся ураган с ливнем, градом и грозой (фото)

17:44, 22 марта 2019
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Непогода в областном центре длилась не больше 20 минут.

В Сумах выпал град / фото УНИАН
В Сумах выпал град / фото УНИАН

Над Сумами сегодня днем, 22 марта, пронесся ураганный ветер с ливнем, градом и грозой.

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Как передает корреспондент УНИАН, сильный ветер северо-западного направления усилился после 14 часов.

В это время пошел сильный ливень, перешедший в град, а в 14.35 раздался гром. Град при этом местами достигал размера горошин и устелил землю белым полотном.

Непогода продолжалась не более 20 минут, а из-за плюсовой температуры воздуха град быстро растаял.

Также сильные порывы ветра наблюдались сегодня в городе Глухов Сумской области, где ветер ломал зонты и сносил рекламные плакаты.

Сильные порывы ветра наблюдались сегодня в Глухове / фото nedelya.info
Сильные порывы ветра наблюдались сегодня в Глухове / фото nedelya.info

Кроме того, к ликвидации последствий урагана приступили коммунальные службы в Шостке, убирая фрагменты железной кровли, которую сорвало с крыши дома.

Последствия урагана в Шостке / фото shostka-news.com
Последствия урагана в Шостке / фото shostka-news.com

В настоящее время спасателями проводится ликвидация последствий непогоды и в городе Ромны на Сумщине.

Последствия урагана в Ромнах / фото facebook.com/romny.vykonkom
Последствия урагана в Ромнах / фото facebook.com/romny.vykonkom

Тем временем в Сумской области синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, на 23 марта они прогнозируют ухудшение погоды с порывами северо-западного ветра скоростью 15-20 м/сек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигове из-за сильного ветра разрушены крыша магазина стройматериалов и травмированы агитационным стендом летнего мужчину.

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Теги: #Сумы#ураган#непогода#Сумская область
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