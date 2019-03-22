Над Сумами пронесся ураган с ливнем, градом и грозой (фото)
Непогода в областном центре длилась не больше 20 минут.
Над Сумами сегодня днем, 22 марта, пронесся ураганный ветер с ливнем, градом и грозой.
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Как передает корреспондент УНИАН, сильный ветер северо-западного направления усилился после 14 часов.
В это время пошел сильный ливень, перешедший в град, а в 14.35 раздался гром. Град при этом местами достигал размера горошин и устелил землю белым полотном.
Непогода продолжалась не более 20 минут, а из-за плюсовой температуры воздуха град быстро растаял.
Также сильные порывы ветра наблюдались сегодня в городе Глухов Сумской области, где ветер ломал зонты и сносил рекламные плакаты.
Кроме того, к ликвидации последствий урагана приступили коммунальные службы в Шостке, убирая фрагменты железной кровли, которую сорвало с крыши дома.
В настоящее время спасателями проводится ликвидация последствий непогоды и в городе Ромны на Сумщине.
Тем временем в Сумской области синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, на 23 марта они прогнозируют ухудшение погоды с порывами северо-западного ветра скоростью 15-20 м/сек.
Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигове из-за сильного ветра разрушены крыша магазина стройматериалов и травмированы агитационным стендом летнего мужчину.
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