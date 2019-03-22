В Чернигове сильный ветер валит деревья и разрушает крыши домов, есть пострадавший (фото)

16:23, 22 марта 2019
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В ГСЧС сообщили, что пока нет полной картины разрушений в Чернигове, которые нанесла непогода.

В Чернигове ветром сносит крыши домов, агитационным стендом травмирован пенсионер / фото Максим Богомаз / Facebook
В Чернигове ветром сносит крыши домов, агитационным стендом травмирован пенсионер / фото Максим Богомаз / Facebook

В Чернигове из-за сильного ветра разрушена крыша магазина стройматериалов и травмирован агитационным стендом подилой мужчина.

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Как сообщают очевидцы событий в соцсетях, в микрорайоне Масаны почти полностью разрушена крыша магазина стройматериалов.

Кроме того, известно о поваленных деревьях в центре города, а также факт травмирования пожилого мужчины агитационным стендом на Красной площади, где проходил митинг в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины. Стенд буквально снесло ветром и он ударил пенсионера.

Также местные СМИ сообщают, что ветер сорвал железную кровлю с офисного здания по ул. Шевченко, 42.

Кроме того, движение автомобилей по городу затруднено, а троллейбусов – остановилось, поскольку оборваны контактные линии.

В пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области корреспонденту УНИАН уточнили, что пока нет полной картины разрушений в областном центре Черниговщины.

фото Максим Богомаз / Facebook
фото Максим Богомаз / Facebook

«В ГСЧС поступают звонки о снесенных крышах в частном секторе и поваленных деревьях. На нескольких объектах, в том числе на Масанах, работают наши сотрудники», - отметили в пресс-службе ведомства.

фото Максим Богомаз / Facebook
фото Максим Богомаз / Facebook

По данным Укргидрометцентра, днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (объявлен I уровень опасности, желтый).

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Теги: #ветер#чернигов#непогода
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