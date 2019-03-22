Три человека погибли в результате непогоды в Китае

Из-за непогоды пострадали около 81 тыс. человек.

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Жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.

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В результате бедствия были разрушены 77 зданий, 188 человек эвакуированы, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Из-за непогоды в той или иной мере пострадали около 81 тыс. человек. По предварительным оценкам, прямой экономический ущерб составил примерно 37,4 млн долларов.

Нампомним, тропический циклон "Тревор" бушует на севере австралийского штата Квинсленд и угрожает прибрежным районам Северной территории. В то же время циклон "Вероника" надвигается на северное побережье штата Западная Австралия.