Три человека погибли в результате непогоды в Китае
Из-за непогоды пострадали около 81 тыс. человек.
Жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.
В Китае выпал крупнейший за 30 лет град (видео)
В результате бедствия были разрушены 77 зданий, 188 человек эвакуированы, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Из-за непогоды в той или иной мере пострадали около 81 тыс. человек. По предварительным оценкам, прямой экономический ущерб составил примерно 37,4 млн долларов.
Нампомним, тропический циклон "Тревор" бушует на севере австралийского штата Квинсленд и угрожает прибрежным районам Северной территории. В то же время циклон "Вероника" надвигается на северное побережье штата Западная Австралия.
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