Число жертв тропического циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 139 человек

14:59, 22 марта 2019
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Число пострадавших составило 144 человека.

Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS
Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS

В результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве погибли 139 человек, еще 189 человек числятся пропавшими без вести.

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Число пострадавших составило 144 человека, в то время как 136 жителей оказались отрезаны от внешнего мира, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Циклон, пришедший из соседнего Мозамбика, в основном затронул восточные и южные районы Зимбабве. В наибольшей степени пострадал восточный район Чиманимани, в котором было зарегистрировано самое высокое число погибших - 127, за ним следует Чипинге с 6 жертвами.

Напомним, тропический циклон "Тревор" бушует на севере австралийского штата Квинсленд и угрожает прибрежным районам Северной территории. В то же время циклон "Вероника" надвигается на северное побережье штата Западная Австралия.

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Теги: #циклон#Зимбабве
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