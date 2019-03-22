Число жертв тропического циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 139 человек
Число пострадавших составило 144 человека.
В результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве погибли 139 человек, еще 189 человек числятся пропавшими без вести.
В Китае выпал крупнейший за 30 лет град (видео)
Число пострадавших составило 144 человека, в то время как 136 жителей оказались отрезаны от внешнего мира, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Циклон, пришедший из соседнего Мозамбика, в основном затронул восточные и южные районы Зимбабве. В наибольшей степени пострадал восточный район Чиманимани, в котором было зарегистрировано самое высокое число погибших - 127, за ним следует Чипинге с 6 жертвами.
Напомним, тропический циклон "Тревор" бушует на севере австралийского штата Квинсленд и угрожает прибрежным районам Северной территории. В то же время циклон "Вероника" надвигается на северное побережье штата Западная Австралия.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... 0°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+11°... +1°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+12°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+14°... +1°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+11°... -3°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+12°... -3°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+13°... +3°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:48 %
Давление:745 мм
Ветер: 8.7 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:07:10
Закат19:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей