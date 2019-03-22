Мокрый снег и порывистый ветер: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Мокрый снег ожидается преимущественно на востоке Украины.

Завтра в Украине местами ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

В субботу, 23 марта, в восточных областях, на Запорожье и в Крыму ожидается мокрый снег.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В восточной части Украины 23 марта выпадать мокрый снег! Есть даже вероятность мокрого снега на Запорожье и в Крыму. Плюс порывистый ветер. На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха завтра в Украине будет в пределах +6...+11 градусов, на востоке +3...+7 градусов, в западных областях +9...+14 градусов.

Погода в Киеве в субботу будет холодной и сухой, +7 градусов. Ветер стихнет до умеренного.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.