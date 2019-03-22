Мокрый снег и порывистый ветер: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Мокрый снег ожидается преимущественно на востоке Украины.
В субботу, 23 марта, в восточных областях, на Запорожье и в Крыму ожидается мокрый снег.
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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В восточной части Украины 23 марта выпадать мокрый снег! Есть даже вероятность мокрого снега на Запорожье и в Крыму. Плюс порывистый ветер. На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха завтра в Украине будет в пределах +6...+11 градусов, на востоке +3...+7 градусов, в западных областях +9...+14 градусов.
Погода в Киеве в субботу будет холодной и сухой, +7 градусов. Ветер стихнет до умеренного.
Напомним, в пятницу, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+11°... 0°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+11°... +1°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+12°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+14°... +1°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+11°... -3°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+12°... -3°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+13°... +3°