Погода на выходные: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Харьковской области в субботу возможен мокрый снег.
На выходных в Украине ожидается небольшое похолодание, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, 0°...+9°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Во Львове в субботу без осадков, ночью -1°, днем +11°. В воскресенье пасмурно, 0°…+11°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +10°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +11°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -2°...+8°. В воскресенье до +11°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье +3°...+11°.
Погода в Харькове: в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье 0°...+6°, пасмурно.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха 0°...+7°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°...+7°. В воскресенье -3°...+7°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье температура до +6°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет ливень, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье +1°...+6°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье пасмурно, ночью -4°, днем +7°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -1°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье температура до +11°, небольшой дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +13°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +2° …+12°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+9°... -2°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+12°... +1°
- Кировоград+10°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+12°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+17°... +2°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+11°... -3°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+12°... -3°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+13°... +3°