Погода на выходные: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

В Харьковской области в субботу возможен мокрый снег.

На выходных в Украине немного похолодает / УНИАН

На выходных в Украине ожидается небольшое похолодание, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, 0°...+9°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью -1°, днем +11°. В воскресенье пасмурно, 0°…+11°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +10°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +11°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -2°...+8°. В воскресенье до +11°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье +3°...+11°.

Погода в Харькове: в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье 0°...+6°, пасмурно.

Прогноз на 23 марта / УНИАН

Прогноз на 24 марта / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха 0°...+7°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+7°. В воскресенье -3°...+7°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье температура до +6°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет ливень, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье +1°...+6°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье пасмурно, ночью -4°, днем +7°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -1°, днем до +10°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье температура до +11°, небольшой дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +13°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +2° …+12°.

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