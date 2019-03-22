Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской области.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В пятницу, 22 марта, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 марта в связи с нестабильным состоянием снежного покрова в высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.