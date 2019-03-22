В Украине объявили штормовое предупреждение

09:40, 22 марта 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидромецентр.

"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / Укргидрометцентр
В Украине объявлено штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 22 марта, в Украине пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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