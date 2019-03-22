В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +11°

08:30, 22 марта 2019
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Вечером в столице до +8°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца месяца

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 7,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +16°.

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Теги: #Киев#погода
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