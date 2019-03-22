Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
На юге днем температура до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.
Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца месяца
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут ливни, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +16°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +13°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура до +12°.
Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
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Погода в Украине
- Винница+11°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+9°... -2°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+12°... -1°
- Киев+11°... +1°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+12°... -1°
- Львов+11°... -2°
- Николаев+14°... +1°
- Одесса+16°... +2°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+11°... -3°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+6°... -1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+12°... -1°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+11°... 0°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:46 %
Давление:743 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:07:10
Закат19:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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