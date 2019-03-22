Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)

На юге днем температура до +16°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут ливни, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +16°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +13°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура до +12°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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