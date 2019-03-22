Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)

08:00, 22 марта 2019
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На юге днем температура до +16°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.

Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца месяца

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут ливни, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +16°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +13°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура до +12°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН
Прогноз на 22 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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