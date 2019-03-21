В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +11°
Завтра в столице ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 марта
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 7,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 18:11.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +3°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+10°... +1°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+14°... +3°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+8°... +2°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:92 %
Восход:07:12
Закат19:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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