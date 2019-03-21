Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
На юге днем температура до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +16°.
Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца месяца
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут ливни, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до 0°, днем до +16°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +13°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до 0°, днем до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 марта
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Погода в Украине
- Винница+8°... +3°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+10°... +1°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+14°... +3°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+8°... +2°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:92 %
Восход:07:12
Закат19:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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