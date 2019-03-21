Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

16:30, 21 марта 2019
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На юге днем температура до +16°.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 марта, в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +16°.

Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца месяца

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут ливни, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до 0°, днем до +16°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +13°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до 0°, днем до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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