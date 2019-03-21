Два тропических циклона надвигаются на Австралию (видео)

15:42, 21 марта 2019
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Местами порывы ветра достигают 133 км/ч.

Австралия страдает от непогоды / www.facebook.com/QldFireandRescueService/
Австралия страдает от непогоды / www.facebook.com/QldFireandRescueService/

Тропический циклон "Тревор" бушует на севере австралийского штата Квинсленд и угрожает прибрежным районам Северной территории. В то же время циклон "Вероника" надвигается на северное побережье штата Западная Австралия.

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"Тревор" обрушился на полуостров Кейп-Йорк. В городе Локхарт-Ривер, где порывы ветра достигали 133 км/ч, повалены деревья, столбы и заборы. За сутки выпало 300 мм осадков. Из-за наводнений были закрыты некоторые дороги, сообщает Stormnews.

Сейчас циклон движется к заливу Карпентария. Скорость ветра достигает 65 км/ч, порывы - 95 км/ч. На острове Грут-Айленд уже началась эвакуация: свои дома покинут все его жители - более 1,5 тысяч жителей.

Напомним, из-за тропического циклона "Идай", который называют крупнейшей природной катастрофой в Южном полушарии, в Мозамбике без крова остались 400 тысяч человек.

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Теги: #погода#циклон#Австралия
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