В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 марта

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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В пятницу, 22 марта, во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца марта погода в Украине будет нестабильной. С 22 марта ожидается потепление, а на следующей неделе - похолодание.