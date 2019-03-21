В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 марта
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В пятницу, 22 марта, во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, до конца марта погода в Украине будет нестабильной. С 22 марта ожидается потепление, а на следующей неделе - похолодание.
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