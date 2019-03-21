В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 марта

14:35, 21 марта 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 22 марта, во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца марта погода в Украине будет нестабильной. С 22 марта ожидается потепление, а на следующей неделе - похолодание.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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