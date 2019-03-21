Дожди и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Без осадков будет только на юге Украины.
В пятницу, 22 марта, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +14° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Завтра дожди пройдут во всех регионах, кроме южных. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
"Температура воздуха завтра повысится, как и обещала. В течение дня +10...+14 градусов, свежее на востоке, +5...+9 градусов. Однако на фоне дождя и сильного ветра это потепление будет нивелировано", - пишет она.
В Киеве 22 марта ожидаются дожди и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10...+12 градусов.
Диденко предупреждает, что 23 марта в Украине снова похолодает, дожди прекратятся, однако на востоке с распространением вплоть до Запорожья и Крыма будет падать мокрый снег.
Напомним, до конца марта погода в Украине будет нестабильной. С 22 марта ожидается потепление, а на следующей неделе - похолодание.
Погода в Украине
- Винница+8°... +3°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+10°... +1°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+13°... +3°
- Одесса+14°... +3°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+10°... +6°