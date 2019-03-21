Дожди и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:01, 21 марта 2019
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Без осадков будет только на юге Украины.

Завтра Украину накроют дожди / Фото УНИАН
Завтра Украину накроют дожди / Фото УНИАН

В пятницу, 22 марта, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер.

Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +14° (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра дожди пройдут во всех регионах, кроме южных. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха завтра повысится, как и обещала. В течение дня +10...+14 градусов, свежее на востоке, +5...+9 градусов. Однако на фоне дождя и сильного ветра это потепление будет нивелировано", - пишет она.

В Киеве 22 марта ожидаются дожди и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10...+12 градусов.

Диденко предупреждает, что 23 марта в Украине снова похолодает, дожди прекратятся, однако на востоке с распространением вплоть до Запорожья и Крыма будет падать мокрый снег.

Напомним, до конца марта погода в Украине будет нестабильной. С 22 марта ожидается потепление, а на следующей неделе - похолодание.

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Теги: #погода#ветер#дождь
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