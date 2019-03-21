В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
Подземные толчки были зафиксированы в регионе Амазония.
В среду, 20 марта, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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Подземные толчки были зафиксированы в регионе Амазония в центральной части старны, передает Xinhua со ссылкой на Эквадорский институт геофизики.
Землетрясение произошло в 11:23 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Морона-Сантьяго, гипоцентр залегал на глубине 10 км.
Напомним, в среду, 13 марта, у побережья префектуры Вакаяма произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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