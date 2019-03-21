В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В результате активности вулкана никто не пострадал.

Извержение вулкана в Мексике / www.instagram.com/_israelphotography_/

Вулкан Попокатепетль в Мексике в ночь на 19 марта забросал окрестности пеплом после сильного взрыва.

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В результате активности вулкана никто не пострадал, сообщает Euronews со ссылкой на Мексиканский национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred).

Вулкан разбросал осколки горячей породы во время серии "выхлопов", зарегистрированных после взрыва.

Попокатепетль возобновил активность в последние недели, побудив власти опубликовать предупреждение для населения, с рекомендацией оставаться на безопасной дистанции от вулканического кратера. Перед взрывом в соцсетях было опубликовано немало видео туристов, поднимающихся на кромку кратера Попокатепетля, несмотря на рекомендации Cenapred держаться на расстоянии не менее 12 км.

Напомним, на Сицилии активизировался самый высокий действующий вулкан Европы - Этна. Это уже его второе пробуждение за два месяца.