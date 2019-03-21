Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца месяца

09:40, 21 марта 2019
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С 22 марта в Украине ожидается потепление.

На следующей недели Украину будут заливать дожди / фото УНИАН
На следующей недели Украину будут заливать дожди / фото УНИАН

До конца марта погода в Украине будет нестабильной. С 22 марта ожидается потепление, а на следующей неделе - похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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Так, 22-24 марта в Украине ожидается потепление. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +10...+15 градусов. Холодной останется северо-восточная часть Украины, там ожидается +5...+9 градусов.

22 марта в большинстве регионов пройдут дожди, лишь на юге будет сухо и солнечно. 23 марта и 24 марта существенные осадки в Украине маловероятны - будет хозяйничать антициклон.

В понедельник, 25 марта, теплая погода еще удержится. Но придут дожди, которые накроют почти всю Украину, кроме восточных областей и юга.

В дальнейшем осадки усилятся и придет похолодание. Ночью ожидается от +4 до -4 градусов, днем столбики термометров не превысят +5...+9 градусов.

В ночные часы, когда температура воздуха приблизится к нулю градусов и ниже, возможен мокрый снег.

Погода в Киеве 22 марта будет теплой, пройдет дождь, температура воздуха достигнет +8....+10 градусов. 23-24 марта существенные осадки маловероятны, потеплеет еще на несколько градусов - до +10...+13.

В понедельник, 25 марта, в столице еще будет тепло, днем будет сухо, осадки возможны к вечеру. С 26 марта в Киеве ожидается похолодание. Понижение температуры воздуха будет сопровождаться периодическими дождями. Столбики термометров будут колебаться в дневные часы около +7 градусов, а ночью даже опускаются до 0...-2 градусов.

Напомним, 21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.

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Теги: #погода#похолодание
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