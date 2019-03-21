В Киеве сегодня температура до +8°, без осадков

Вечером в столице до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 марта, в Киеве без осадков, температура до +8°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.

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