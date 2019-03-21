В Киеве сегодня температура до +8°, без осадков
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 марта, в Киеве без осадков, температура до +8°.
Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10.
Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+10°... +5°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+10°... 0°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+9°... 0°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+7°... +4°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:82 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:80 %
Восход:07:12
Закат19:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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