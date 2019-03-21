Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +14° (карта)
Прохладнее всего будет на севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.
Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура до +12°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура до +8°. В центре без осадков, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+10°... +5°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+10°... 0°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+9°... 0°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+7°... +4°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:82 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:80 %
Восход:07:12
Закат19:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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