Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +14° (карта)

08:00, 21 марта 2019
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Прохладнее всего будет на севере Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.

Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара

Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура до +8°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН
Прогноз на 21 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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