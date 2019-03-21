Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +14° (карта)

Прохладнее всего будет на севере Украины.

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Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура до +8°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

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