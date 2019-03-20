В Киеве завтра без осадков, температура днем до +8°

17:00, 20 марта 2019
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Вечером в столице до +6°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 марта, в Киеве без осадков, температура до +8°.

Тепло и без осадков: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 18:10.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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