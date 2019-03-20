Погода на завтра: в Украине почти без осадков, на юге днем до +14° (видеопрогноз)

Завтра в большинстве регионов Украины будет солнечно.

В Украине завтра почти без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.

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Погода на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +12°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

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