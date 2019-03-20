Погода на завтра: в Украине почти без осадков, на юге днем до +14° (видеопрогноз)
Завтра в большинстве регионов Украины будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.
Тепло и без осадков: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра
Погода на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +12°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 марта
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Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +3°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+11°... +2°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+14°... +2°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+13°... +1°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... -1°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+9°... +2°
Виргиния, США
+ 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:59 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:13
Закат19:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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