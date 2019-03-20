В Китае выпал крупнейший за 30 лет град (видео)
Куски льда разбили крыши, стекла и пробили насквозь автомобили.
В Китае выпал крупнейший за последние три десятка лет град
В Китае выпал крупнейший за последние 30 лет град.
Шторм, наводнения и песчаная буря: Греция пострадала от непогоды (видео)
Куски льда разбили крыши, стекла и пробили насквозь автомобили. Побило градом и посевы фермеров, говорится в сюжете ТСН.
Местных жителей поразило количество града - его нападало до 30 см. После разгула стихии по дорогам стало невозможно ездить.
Напомним, на австралийский город Сидней и его окрестности обрушился шторм: в городе прошли сильные ливни с грозами и градом.
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